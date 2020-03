Ao ver brother 'mexer no peru', Babu reclama e produção cai na risada

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Babu ficou irritado com atitude do brother Felipe Prior, na tarde deste domingo (08), enquanto os dois conversavam no quarto.

Deitado na cama, o ator conversava com o arquiteto que estava de pé, coberto apenas por uma toalha. Ao perceber que Prior mexia em suas partes íntimas, Babu ficou irritado, e de forma engraçada chamou atenção do brother. O jeito que o ator falou fez até a produção que fica atrás das paredes do BBB 20 caiu na risada.

"Para de ficar mexendo no peru aí, cara, o Brasil todo está vendo você mexendo no peru. Bagulho escroto, bota essa p*** logo. Fico conversando contigo, tu fica mexendo no peru, que bagulho escroto. Não f***, p***, vai tocar pu**** lá no banheiro", reclamou.

Foi possível ouvir o riso da produção e Prior se divertiu: "Até os caras deram risada”, ele também se justificou ao amigo de confinamento: ”Não estava mexendo no peru não, é que estava grudando”.

Ainda bastante incomodado com a cena, Babu respondeu: ”Então toma um banho, c***. Deve ter confete do carnaval no teu c*”.