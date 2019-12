Babá é presa por dopar gêmeos de 3 anos com remédio para ansiedade

Manaus/AM - Uma babá foi detida sob suspeita de dopar duas crianças de 3 anos com remédios para tratar ansiedade. O caso ocorreu em Canoas, na região metropolitana do Rio Grande do Sul e deixou os pais revoltados.

Segundo eles, os irmãos que são gêmeos foram internados e ficaram na UTI por alguns dias após passarem mal com a medicação. No sangue dele foram encontrados benzodiazepínicos usados para acalmar pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade.

O mesmo medicamento foi encontrado na casa da babá que também trabalha como técnica de enfermagem em uma clínica de reabilitação, de onde teria furtado os remédios. A mãe desconfiou da situação depois de acessar as câmeras de segurança e ver nas imagens o momento em que os filhos aparecem cambaleando, desorientados sem sequer conseguirem falar.

Um deles chaga a cair, e a babá ignora qualquer socorro na hora. Logo depois, eles passaram mal e foram internados e estado crítico e precisaram ser transferidos de unidade hospitalar, além de passarem três dias na UTI.

Após dias de investigação, a polícia chegou a babá e encontrou os mesmos medicamentos achados no corpo dos meninos. O remédios estavam esmagados nos copos das crianças.

De acordo com o site G1 RS, a mulher confessa o furto do material, mas afirma que as crianças ingeriram as substâncias por acidente. A polícia afirma que foi intencional e que ela misturava o pó químico no suco de uva dos meninos.

A babá vai responder em liberdade porlesão corporal grave, furto de medicamentos e omissão de socorro, por não ter antecedentes e por segundo o delegado, não ter tido a intenção de matar os gêmeos.