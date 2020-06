Possível nova onda de coronavírus leva cotação de bolsas de valores para baixo

Cumplicidade com o mal

São Paulo/SP - A B3 - Bolsa de Valores - opera em baixa nesta sexta-feira, dia 12, no retorno do feriado. Por volta das 15h45, hora de Brasilia, a B3 caia 2,66%, enquanto o Ibovespa operava no patamar de 92.165 pontos.

A baixa é influenciada pelos mercados externos, uma vez que na quinta-feira, na Bolsa de Nova York, as ações de empresas brasileiras ali negociadas caíram 8,7%, conforme ADRs Brazil Titans. A liquidez da Bolsa Brasileira, medida no índice EWZ, caiu 7,84%.

O mercado teme que o Brasil passe por segunda onda do coronovírus, o que complica a atividade produtiva.

Por volta das 12h40, hora de Brasíia, o dólar comercial operava em alta de 2,2% e era cotado a R$ 5,04.

Mais cedo, a B3 tivera queda maior, registrando baixa de 3,18%, operando no nível de 91.679 pontos. Informações do site Infomoney.