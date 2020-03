Petróleo sobe e mercado futuro da Ibovespa abre em alta

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Nesta terça-feira, dia 10, o Ibovespa Futuro abriu em alta, recuperando posição após um dia de pânico vivido na véspera nos mercados de futuros. Os investidores se animaram após o ministro da Energia russo ter convocado reunião para debater cooperação com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O barril do petróleo Brent está sendo negociado a US$ 37,21, com alta de 8,29%, enquanto o governo dos Estados unidos prometeu cortar impostos na folha de pagamento, além de auxílio a trabalhadores atingidos por coronavírus. A informação é do site Infomoney.