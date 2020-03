Avião é isolado em BH após copiloto apresentar sintomas de coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Um copiloto que não teve a identidade revelada, de uma aeronave da companhia aérea Azul, apresentou sintomas parecidos ao do novo coronavírus, durante o voo AD5267, que partiu ontem de Belém para Belo Horizonte. As informações são do UOL.

O funcionário foi encaminhado para o serviço médico e está sendo acompanhado pelas autoridades de saúde.

De acordo com a Azul, o avião ficou em isolamento no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, e passou por uma limpeza e higienização e já foi liberado pela Anvisa.

"O desembarque ocorreu sem intercorrências e os demais clientes e tripulantes da companhia estão sendo avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária... A Azul ressalta que está colaborando com as organizações de saúde do Brasil e esclarece que o tripulante da empresa será acompanhado pelas autoridades de saúde", informou a empresa.