Reprise da primeira vitória de Ayrton Senna no Brasil será exibida na Globo

O perigo mora lá fora

A primeira vitória no Brasil de Ayrton Senna vai ser transmitido neste domingo (10), durante o programa Esporte Espetacular, na TV Globo. O anúncio foi feito pelo apresentador Galvão Bueno em suas redes sociais.

"Vamos reviver uma das corridas mais épicas da carreira de Ayrton Senna. É neste domingo, no Esporte Espetacular", escreveu Galvão no vídeo em que ele publicou com várias cenas originais e marcantes da prova.

Senna venceu a corrida em um dia com forte chuva e o carro danificado, no GP do Brasil, em 1991.