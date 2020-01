Veja como acabar suor e odor das axilas

O suor é necessário para a regulação da temperatura do organismo. porém, quando demais, principalmente aquele suor nas axilas em excesso, pode acabar causando constrangimentos e desconforto. Isso até pode ser sinal de uma condição médica chamada hiperidrose - caracterizada por uma sudorese excessiva.

De acordo com uma publicação ano site Rexona, o suor excessivo nas axilas pode ser estressante e causar um impacto negativo na qualidade de vida, mas existem soluções. Há diversas medidas a serem tomadas para evitar transpirar muito nas axilas, confira a seguir.

Como parar de transpirar nas axilas de forma excessiva

Existem diferentes formas de lidar com o suor excessivo nas axilas no seu dia a dia, desde escolher o antitranspirante correto até evitar ingerir certos alimentos que podem aumentar a sua produção, veja algumas a seguir.

Use antitranspirantes

Pode parecer um conselho óbvio, mas muitos erram na hora de escolher o produto ou não fazem seu uso adequado. Os desodorantes comuns podem até acabar com o odor, mas para tratar a transpiração excessiva nas axilas o ideal é escolher um antitranspirante. Estes, são designados justamente para proteger contra o suor, além de combater as bactérias causadoras do mau cheiro.

Escolha a roupa adequada

Quando possível, prefira usar roupas mais leves e de cores claras, pois os tecidos escuros tendem a esquentar, colaborando para o suor excessivo nas axilas. Também é recomendado optar por tecidos mais arejados, como o algodão e modal, e evitar peças sintéticas, de seda, impermeáveis e de plástico.

Seque-se bem após o banho

Certifique-se de estar totalmente seco antes de se trocar. Isso é válido especialmente para quem costuma tomar banhos quentes ou para quem mora em regiões quentes e de clima úmido.

Mantenha-se hidratado