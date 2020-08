Avó de Michelle Bolsonaro morre de Covid-19

A avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, morreu nesta quarta-feira (12) no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, estava internada desde 1º de julho com diagnóstico de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Segundo um site de notícias do Globo, a Secretaria de Saúde do DF confirmou que a morte ocorreu durante a madrugada.

Questionada se a Covid-19 foi a causa da morte, a pasta não respondeu.