Mulher é presa por esconder avó morta em freezer por mais de 15 anos para ficar com aposentadoria

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Manaus/AM - Cynthia Black, de 61 anos, foi presa por manter o corpo avó morta em um freezer por mais de 15 anos para receber o benefício que o Governo pagava a ela, na cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nesse período ela lucrou indevidamente cerca de R$ 991 mil.

Glenora Delahay, tinha 97 anos quando faleceu em março de 2004, desde então o cadáver dela permanecia escondido no porão da casa em que ela morava com a mãe de Cynthia e a mulher. Ela afirma que escondeu a morte natural da avó, porque precisava do dinheiro do benefício dela.

Durante esse tempo, Black recebia mensalmente quase R$ 10 mil. O valor era transferido para uma conta movimentada por ela, pela mãe e por um homem que a polícia não saber dizer se era marido de Cynthia, mas que viveu anos junto com ela.

Segundo o jornal The Philadelphia Inquirer, eles chegaram a comprar uma casa em outra cidade, que tinhas as hipotecas paga com o benefício de Dalahay. Mas algum tempo depois, o homem foi preso e Cynthia teve que entregar o imóvel.

O corpo dela havia sido levado com eles para o novo endereço e foi descoberto após ser abandonado em fevereiro do ano passado em um saco preto no freezer que a mulher deixou na casa.

Ela foi presa essa semana após meses fugindo e vau responder por uma série de crimes, entre eles: abuso de cadáver e recebimento de bens roubados.