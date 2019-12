Avô é flagrado estuprando a própria neta em casa; menina estava com mãos amarradas

Um idoso de 59 anos foi preso suspeito de estuprar a própria neta, uma adolescente de 12 anos. O crime foi flagrado pela mãe da garota que é filha do acusado, a família mora no município de Lagarto, em Sergipe.

Conforme informações do G1 Sergipe, a menina estava com as mãos amarradas no momento do crime e a mãe precisou lutar com o suspeito para libertá-la.

À polícia, a moça contou que já tinha sido abusada outras vezes e que sofria constantes ameaças por parte do avô para não revelar a situação. Ela contou também que sempre que o homem ia cometer o crime, a amarrava.

A mãe ficou perplexa com a história e o acusado permanece preso e vai responder por estupro de vulnerável.