Avó de Sasha, Beth Szafir se arrepende de ter dito que não sentia saudades da neta

Beth Szafir se arrependeu de ter dito publicamente que não sente saudades da própria neta, Sasha Meneghel, filha do seu filho Luciano Szafir com Xuxa Meneghel.

Em uma entrevista a Amaury Jr. em 2019, a empresária disse que não tinha contato nenhum com a neta, que mora nos Estados Unidos, tampouco sentia falta disso. . "Eu tenho mais oito [netos]. Então não dá para sentir falta", disse na época.

Agora ao canal Bora com Caio Fischer, do Youtube, ela diz: "Aquilo, vou te contar a verdade, foi um ímpeto. Sei lá se eu tinha bebido... Mas não a ponto de perder a razão como ali naquela hora. Eu não sei. Devia estar muito revoltada, com algum problema na cabeça e eu falei que não sentia falta [...] Claro que eu sinto [falta de Sasha], pô. É minha neta. Foi uma bobagem falar isso. Eu me arrependi muito. Foi ridículo.", concluiu.

Ainda assim, Beth preferiu não correr atrás do prejuízo: "Agora não ligo para ela porque acho que ela deve ter ficado ofendida", disse.

E voltou a criticar a decisão de Sasha em mandar uma notificação judicial pedindo que seu nome não fosse citado no reality show "Os Szafir", do canal E! Entertainement. "Ela mandou para mim e para o pai. Isso eu achei desnecessário."

Quanto a Xuxa, ela diz não ter problemas: "Continuo gostando muito dela. Tenho a maior admiração e também respeito. Acho que ninguém faz sucesso por acaso. [Xuxa] é um ícone.".

Mas vale lembrar que também no ano passado, Beth foi flagrada curtindo um comentário que falava mal de Sasha e Xuxa.