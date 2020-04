Morre Dona Nilza, avó de Babu do BBB20

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Faleceu nesta quarta-feira (8) a avó postiça de Babu Santana, dona Nilza. A informação foi divulgada pela namorada do ator, Tatiane Melo.

“Torcedora número 1 do Babu #donanilza descanse em paz, sei que vai ser difícil quando Babu sair, muitas coisas mudaram aqui fora. Covid, doenças levando quem amamos, como o câncer... Dona Nilza obrigada pelo carinho, mesmo internada no hospital estava torcendo por Babu Santana e vestindo sua camisa... Meus singelos sentimentos aos filhos do meu querido amor, Babu. Que sua bisavó descanse em paz”, escreveu.

Nilza era mãe da ex-mulher de Babu, Bruna Barros, e era considerada como uma avó pelo ator.