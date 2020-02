Piada sobre coronavírus causa pânico e faz avião com 240 passageiros ‘dar meia-volta’

Um avião que saiu do Canadá com destino à Jamaica teve que ‘dar meia-volta’ após uma ‘piada’ sobre o coronavírus deixam tripulação e passageiros em pânico.

Segundo O Globo, um dos passageiros de um voo da Westjet Airlines, após o avião ter completado metade do trajeto, alegou que havia contraído a doença. Por conta dos procedimentos da companhia, as aeromoças colocaram máscaras e luvas e o passageiro acabou sendo isolado na parte traseira do avião.

Uma das pessoas que estava no vôo criticou a atitude do homem pela piada que já infectou 20.400 pessoas e matou 427: “Acho que esse cara pensou que era uma piada engraçada, mas foi muito estranho. Ficamos muito frustrados. Uma piada prejudicou 240 pessoas… Foi tão egoísta.”, disse ela.