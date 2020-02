Bi Garcia gasta R$ 2 milhões com frete de aeronaves em Parintins

O Prefeito de Parintins -Am, Bi Garcia (PSDB), vai gastar R$ 2 milhões com frete aeronave do tipo bimotor. A informação foi publicada nesta quarta-feira (05) no Diário Oficial dos municípios.

A contratação da empresa Trevo Turismo CNPJ: 03.176.083/0001-62 foi por meio de licitação. A vencedora ganhou os itens 1,2 e 3. No item um, a aeronave fretada foi um bimotor com capacidade para 14 passageiros, por hora de voo, o prefeito Bi Garcia vai pagar 4.570,00, são 96h por ano, totalizando R$ 438 (quatro centos e trita e oito mil reais).

No item dois, também trata-se de frete de uma aeronave bimotor, com capacidade para seis passageiros, são 480h por ano e o valor da hora é R$ 2.750,00, totalizando R$ 1.320 (um milhão, trezentos e vinte mil).

O item três também é frete de aeronave bimotor, com capacidade de 1.300 kg de cara ou nove passageiros mais 350 de carga, são 72h por ano e R$ 3.750 a hora, totalizando R$ 270 mil.