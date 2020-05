'A gente têm se apoiado na fé para seguir adiante', diz pai de Gabriel Diniz, um ano após morte de cantor

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Para conseguir seguir adiante, o pai do cantor Gabriel Diniz, Cizinato Diniz, diz que ele e a mulher, Ana Maria, se apoiam na fé para tentar lidar com a dor da perda do filho e que acreditam na vida após a morte.

"Com a partida do Gabriel a gente começou a alimentar mais o sentimento que realmente exista uma vida após a morte, e espero que não seja fantasia. Sei que a gente vai se encontrar, tenho certeza disso. Acredito que Gabriel está em um lugar bacana", disse Cizinato em entrevista à revista Marie Claire.

Gabriel Diniz morreu aos 25 anos, no dia 27 de maio de 2019, em um acidente de avião, em Sergipe. Os pilotos Abraão Farias e Linaldo Xavier também morreram com a queda.