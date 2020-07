Piloto morre carbonizado após queda de avião e assusta moradores

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Um piloto morreu carbonizado após um avião de pequeno porte cair e explodir, nesta quarta-feira (08), em São Paulo.

De acordo com o Sistema Globo, o bimotor caiu em uma área movimentada onde diversas pessoas estavam caminhavam e pedalavam no canteiro central da avenida. Após a queda, o avião pegou fogo. Um motorista que passava pelo local afirmou ainda ter visto o o piloto, mas não conseguiu ajudar porque ainda estava pegando fogo e a área estava muito quente.

Ainda de acordo com a publicação, o piloto tentou um pouso de emergência devido a aeronave apresentar problemas e acabou caindo. A Aeronáutica disse que vai apurar as prováveis causas do acidente.