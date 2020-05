Avião com 100 pessoas cai sobre casas no Paquistão

O gemido da cama no confinamento

Um avião com cerca de 100 pessoas entre passageiros e tripulantes a poucos minutos de pousar no aeroporto do Paquistão.

A aeronave fazia um voo intermunicipal entre Lahore e Karachi e despencou sobre uma área residencial. Por isso, as autoridades acreditam que o número de vítimas possa ser superior ao de pessoas que estavam no avião, mas ainda não sabe quantos ficaram feridos e quantos morreram.

O que se sabe até o momento é que a tragédia foi grande que as possibilidades de não haver sobreviventes entre os que estavam no avião são altas, uma vez que na queda os destroços explodiram.

A lotação do avião já estava reduzida a 50% por conta do distanciamento social, mesmo assim o modelo de aeronave comportava muita gente. Ainda há informações do que teria causado a queda,