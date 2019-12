Avião agrícola faz pouso forçado em plantação de soja

Um avião monomotor que fazia aplicação de defensivos agrícolas fez um pouco forçado em uma plantação de soja nesta sexta-feira (20) em Tupaciguara. O caso será investigado pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos III (Seripa).

Segundo um site de notícias do Globo, a Polícia Militar (PM) disse que o piloto de 30 anos relatou que o motor falhou. Ele foi socorrido e sofreu apenas escoriações.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), os militares souberam, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que um piloto de aeronave deu entrada na Policlínica Municipal após o avião apresentar falha durante o voo.

O piloto contou à polícia que estava voltando para o aeroporto da cidade depois de realizar a aplicação de defensivo em uma lavoura, perto da BR-452, quando a aeronave teve um problema no motor.

No registro dos militares ainda consta que o piloto realizou os procedimentos para religar o motor, mas a operação falhou. A aeronave fez um pouso forçado na plantação. Com o impacto, o avião tombou e ficou com o trem de pouso virado para cima.

O piloto conseguiu sair da cabine e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo os policiais, ele apresentava apenas escoriações. O local foi isolado.

O Seripa, no Rio de Janeiro, disse que foi notificado pela PM sobre o acidente com o avião agrícola. Dois peritos da Força Aérea Brasileira (FAB) foram designados à Tupaciguara para apurar as causas da queda. De acordo com o Seripa, a aeronave está com a documentação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).