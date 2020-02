João Guilherme crítica filme da ‘muié do Coringa’, se revolta com fãs e Larissa Manoela dispara: 'O Auge'

João Guilherme foi parar nos Trends Topics do Twitter, após tuitar sobre a estreia de Aves de Rapina. "Acabei de assistir “aves de rapina”, o filme da muié do coringa sabe? mei blé”.

Os internautas criticaram o ator ter chamado Harley Quinn de “muié do Coringa”, e João logo rebateu, "e maluco, vocês aqui do twitter são tÓxÍCoS. vocês tem prazer de querer vir até aqui falar coisas para me ofender(?) porque vocês não vem aqui quando eu falo bom dia? ou desejo uma ótima tarde? não entendo mesmo”.

Até Maisa comentou o caso.

João tentou explicar sua colocação após receber ataques.

No meio disso, Larissa Manoela é que foi parar nos Trends sobre o caso "do ex de Larissa Manoela". A atriz comentou de forma descontraída todo esse rolê.