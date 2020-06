Em Manaus, Comando Vermelho mata homem e deixa bilhete assustador

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - Um homem foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (25) na avenida das Flores, Zona Norte de Manaus. Ao lado do corpo, membros da facção Comando Vermelho deixaram um recado explicando a suposta motivação para o crime.

Segundo informações da polícia, um motociclista que trafegava pela rua, percebeu quando ocupantes de um veículo modelo Gol de cor branca e placas não identificadas, levaram o homem até uma área de pouca movimentação e atiraram diversas vezes na vítima, em seguida, fugiram no veículo.

A testemunha ocular procurou uma equipe da Polícia Militar, que foi até o loca e constatou o crime. De acordo com informações, o homem aparenta ter entre 20 a 25 anos, possuía uma tatuagem na perna e fazia uso de bolsa de colostomia, indicando que fazia tratamento de doença ou lesão no intestino.

Ao lado do corpo, foi deixando um bilhete com o seguinte recado: 'Morri por tirar a vida de um irmão, vida se paga com a vida, CV-AM'.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).