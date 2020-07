Avatar 2: Personagem morto no primeiro filme tem retorno confirmado

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Stephen Lang em entrevista ao The National, falou sobre o retorno de seu personagem em Avatar 2. Para quem não lembra, o Coronel Miles Quaritch morreu no final no primeiro filme da franquia.

“É muito satisfatório saber que o personagem foi valorizado o bastante para causar algo [no diretor] James [Cameron] que o fizesse trazê-lo de volta. Isso, inicialmente, foi maravilhoso para mim. Meu trabalho é realmente vencer o papel que interpreto, então é satisfatório ter muito mais para descobrir sobre Quaritch, descobrir o que o faz tremer, falar sobre ele e desafiar expectativas que as pessoas têm sobre o personagem, criar novas expectativas. Estou trabalhando com uma tela muito maior que o primeiro ‘Avatar’“.

O diretor James Cameron revelou em entrevista recente para a Variety, que duas sequências já foram gravadas.

“De 2013 até agora, conseguimos projetar todo o universo de ‘Avatar‘ para as próximas quatro sequências. Escrevemos e terminamos os roteiros de todos os filmes. Já filmamos o segundo e o terceiro, e estamos finalizando a primeira parte do filme 4. E nós já terminamos quase todo o trabalho com os atores.”

‘Avatar 2’ tem estreia marcada para 17 de dezembro de 2021. ‘Avatar 3‘ estreia em dezembro de 2023, ‘Avatar 4‘ em 2025, e ‘Avatar 5‘ chega em 2027.