Influencer lança o ‘desafio do coronavírus’ e gera revolta na web

Um vídeo intitulado ‘desafio do coronavírus, que começou a circular nas redes sociais revoltou os internautas, nesta terça-feira (17). Nele, a influenciadora digital Ava Louise aparece lambendo a tampa de um vaso sanitário de um avião.

O conteúdo foi postado primeiro na plataforma do TikTok e em seguida no perfil do Twitter da jovem. "Por favor, retuitem, assim as pessoas vão saber como usar o banheiro propriamente no avião", escreveu.

A atitude repercutiu negativamente e a jovem foi bombardeada nas redes sociais. "Vocês querem que eu vá para a cadeia mas eu não tenho coronavírus, então não coloquei ninguém em risco... nem mesmo eu mesma”, escreveu ela ao se defender dos ataques.

Apparently stupidity is one of the Corona pandemic symptoms... 21yo Ava Louise is going Corona viral after licking a toilet seat on a plane



She said that ‘coronavirus is for poor people’ and she hopes it will take her out next, so that she never gets old and ‘ugly’ pic.twitter.com/MLRGP1cK4M