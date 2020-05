Auxílio Emergencial terá 4ª e talvez 5ª parcela, mas com valor menor, diz Bolsonaro

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

O Auxílio Emergencial poderá ter até a 5ª parcela, mas com valores menores do que os R$ 600 atuais, informou o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (22). A proposta do governo federal ao Congresso era de pagar R$ 200 durante a crise causada pela pandemia do coronavírus, mas os parlamentares subiram o valor para R$ 600, por três meses.

"Eu conversei com Paulo Guedes, que nós vamos ter que dar uma amortecida nisso daí. Vai ter a quarta parcela, mas não de R$ 600. Eu não sei quanto. Vai ser de R$ 300, R$ 400. E talvez tenha a quinta, talvez seja R$ 200 ou R$ 300 até para ver se a economia pega", disse ele em entrevista à Rádio Jovem Pam."Não podemos jogar para o espaço mais de R$ 110 bilhões que foram gastos dessa forma, isso vai impactar nossa dívida no Tesouro, para ver se a economia pega", justificou.