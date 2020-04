Auxílio emergencial começa a ser pago hoje; veja quem recebe

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Começa hoje (9) o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e população de baixa renda.

O grupo que receberá nesta quinta-feira são de pessoas que já estavam no Cadastro Único de programa social do Governo Federal, que não fazem parte do Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa.

Não será necessário que as pessoas se dirijam até as agências bancárias, pois o benefício será depositado nas contas dos beneficiados. O governo também garantiu que, caso haja alguma dívida pendente nessas contas, o valor não poderá ser descontado do auxílio emergencial.