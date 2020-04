Saque para auxílio emergencial começa hoje; veja calendário

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

A Caixa Econômica vai liberar nesta segunda-feira (27) os saques presenciais do auxílio emergencial de R$ 600 em suas agências, caixas eletrônicos e loterias.

Para sacar, o beneficiário precisa ter o aplicativo Caixa TEM uma conta-poupança social da Caixa aberta e o aplicativo Caixa TEM. É orientado que o beneficiário esteja em posse de um documento com foto.

O beneficiário do auxílio emergencial terá a opção "saque" no App assim que a retirada dos R$ 600 estiver liberada para ele, a partir daí, escolher a quantidade que deseja sacar. Em seguida, será gerado o código que deve ser digitado no caixa eletrônico ou apresentado na lotérica para a retirada dos recursos.

A Caixa pede que os trabalhadores realizem o saque do dinheiro em último caso, já que ele poderá ser movimentado a partir do aplicativo.

Confira o calendário de saques do auxílio

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa;

28 de abril – nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa;

29 de abril – nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa;

30 de abril – nascidos julho e agosto, com poupança digital gratuita da Caixa;

04 de maio – nascidos em setembro e outubro, com poupança digital gratuita da Caixa; e

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro, com poupança digital gratuita da Caixa.