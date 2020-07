Fugir de Cila para cair em CARíbdis

O prazo para pedir R$ 600 do auxílio emergencial ou uma nova análise do cadastro termina terça-feira (2).

O pedido pode ser feito por meio do aplicativo ou do site da Caixa, ou nas agências dos Correios. E quem solicitar até o último dia terá o direito a receber todas as parcelas do auxílio.