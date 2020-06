Pedido de auxílio emergencial é feito em nome primeira-dama de Tamandaré

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

O nome de Sari Gaspar Corte Real, primeira-dama de Tamandaré, aparece no portal Dataprev após um pedido de auxílio emergencial, benefício concedido durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Segundo um site de notícias do Globo, Sari estava responsável pelo filho da doméstica Mirtes Renata Santana, Miguel Otávio, de 5 anos, quando ele morreu ao cair do 9º andar do condomínio de luxo em que ela mora, no Recife, no dia 2 de junho.

De acordo com o Dataprev, o requerimento do auxílio emergencial foi feito no dia 14 de maio. O portal recebeu o pedido no dia seguinte e, até a manhã desta terça (9), o requerimento está “em processamento”. Os dois filhos de Sari, de 6 e 3 anos de idade, estão cadastrados como parte do grupo familiar.

O advogado de Sari Gaspar Corte Real, Pedro Avelino, informou por telefone que a solicitação de auxílio emergencial feita em nome de Sari é uma fraude.

"Ela não preenche os requisitos necessários para receber o auxílio e foi vítima de um golpe. Tomei conhecimento disso ontem [8] e vamos fazer um Boletim de Ocorrência ainda nesta semana", afirmou.