Nascidos em setembro recebem hoje parcela do auxílio emergencial

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Brasileiros nascido em setembro e beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 7, recebem hoje o pagamento do auxílio emergencial nas agências da Caixa Econômica de todo o país.

Solicitantes que já receberam a primeira parcela até 30 de abril, também estão no calendário do dia. Porém, devem receber o valor em conta digital da caixa, mesmo que tenha recebido a primeira parcela em outra conta de sua escolha.

Vale ressaltar que apesar de ter benefício depositado hoje, este só poderá ser sacado em espécie ou transferido para outra conta a partir do dia 30 de maio.

Até lá, os beneficiados poderão apenas movimentar o dinheiro para pagar contas por meio de débito automático.