Felipe Neto devolve duas parcelas do auxílio emergencial ao governo

O youtuber Felipe Neto, 32, descobriu que o seu nome foi usado para receber o auxílio emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. Ele recebeu duas parcelas do benefício no valor de R$ 1.200.

O influencer viu o depósito em sua conta nesta sexta-feira (31), e decidiu devolver a quantia ao Ministério da Cidadania. A assessoria dele informou que " o pedido de inclusão de tal benefício não foi feito pelo próprio ou por qualquer pessoa por ele autorizada, mas sim por um terceiro. Ainda não há conhecimento se a intenção era realizar algum tipo de fraude ou apenas mais uma tentativa de jogá-lo contra a opinião pública".