Ex-BBB Isabella Cecchi tem dados cadastrados no auxílio emergencial

A ex-BBB 19 Isabella Cecchi teve seus dados utilizados no auxílio emergencial. A estudante de medicina desabafou sobre o caso em sua conta do Instagram e garantiu que ‘jamais solicitou’ o benefício.

"Utilizaram meus dados para solicitar o auxílio emergencial, auxílio esse que eu jamais solicitei, jamais entrei na fila para pedir algum auxílio ao governo. Já tomei as medidas, fiz o boletim de ocorrência na hora que me mandaram. Lá no Portal da Transparência tem a opção de devolver o dinheiro, fiz isso do meu dinheiro, um dinheiro que eu nunca vi na vida porque não quero ter meu nome envolvido com esse tipo de polêmica, mas acredito que os culpados vão ser responsabilizados, a verdade vai vir à tona.

Jamais teria a intenção de receber um dinheiro que é indevido, que não é justo. Acredito muito em Deus, que a justiça dele existe. Não sei o que as pessoas pensam em fazer algo do tipo. O que me consola é a minha consciência, eu tenho a consciência muito tranquila, as pessoas que me conhecem sabem do que eu sou capaz, eu estou muito de boa quanto a isso. A pessoa fica apreensiva porque não tem como você ver seu nome em algo do tipo e não ficar, mas estou muito tranquila, de portas abertas para qualquer investigação.

Aconteceu comigo, cuidado para não acontecer com vocês também. Sou uma pessoa pública, talvez seja até pior porque meus dados ficam...

Não tem como não ficar chateada, como não parar de acreditar na bondade das pessoas. Fico perguntando o que leva uma pessoa a fazer isso com o nome da outra para receber um dinheiro, envolver o nome da pessoa de forma injusta.

Falei com o meu cunhado, que é advogado, está acontecendo com outras pessoas, estão usando dados. Vi que tem como entrar no aplicativo para denunciar. Ele disse que me precipitei em ter pago um dinheiro que não vi a cor, mas quando a gente vê, sendo pessoa pública, um negócio desse, a gente quer tomar qualquer providência para resolver a situação. Não estou nem aí para o dinheiro que eu paguei."