Casal é preso e jovem revela ter comprado arma com auxílio emergencial

Investigações complicam governo do Amazonas

Um casal foi preso, neste domingo (19), ao tentar assaltar uma loja de título de capitalização em Fortaleza.

Após o assalto frustrado, a dupla tentou fugir roubando uma moto e foi presa pela polícia minutos depois do crime. Ao ser questionada, a jovem, de 18 anos, revelou ter comprado a arma com o dinheiro do auxílio emergencial para dar de presente ao namorado, segundo informações do Sistema Globo.

A moto e a arma foram apreendidas. E os suspeitos foram encaminhados à unidade policial, onde devem prestar esclarecimentos. O caso continua sendo investigado.