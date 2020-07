Caixa recebeu dados de 1,3 milhão de CPFs para serem bloqueados por fraude

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

A Caixa Econômica Federal recebeu mais de 1,3 milhão de números de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para serem bloqueados por suspeitas de fraudes no Auxílio Emergencial. Conforme site de notícias da Globo, os números foram identificados e enviados pelo Ministério da Cidadania.

Em nota, o ministério informou que “não é possível ainda afirmar que esses CPFs sejam considerados cancelados ou inelegíveis para receber o benefício. Qualquer indício de ilegalidade, em especial na ótica criminal, é imediatamente informado à Polícia Federal e os pagamentos são suspensos”.

Na última terça-feira (21), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que ‘centenas de milhares’ de contas poupança digital, usadas pelo Caixa Tem para recebimento do auxílio emergencial, foram bloqueadas pela suspeita de fraudes.

O Ministério da Cidadania não confirmou se os mais de 1,3 milhão de CPFs identificados por suspeitas de fraudes são os mesmos que geraram o bloqueio de contas digitais na Caixa.

Desbloqueio

A Caixa orientou que as pessoas que estão com dificuldades para acessar sua conta poupança digital, devem ir até uma agência do banco para comprovar identidade e voltar a utilizar a conta.

"Quando a pessoa vai à agência e mostra que é ela mesma, nós liberamos rapidamente. Se ela não for, ficará sim bloqueado, porque essa questão de fraude nesse momento de pandemia é inaceitável", explicou o presidente da Caixa.