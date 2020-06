Caixa libera R$ 2,7 milhões em novo lote da 2º parcela do auxílio emergencial

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - A segunda parcela do auxílio emergencial já está liberada a partir dessa quinta-feira (4), para brasileiros nascidos no mês de maio.

Uma vez liberado, o benefício depositado na poupança digital da Caixa Econômica fica disponível para ser transferidos para contas de outros bancos, de preferência dos beneficiados. No total serão liberados R$ 2,7 milhões.

O dinheiro pode ser movimentado também virtualmente no pagamento de contas e boletos por meio de débito virtual. O pagamento da terceira do auxílio emergencial ainda não tem data para ser liberado e quase 11 milhões de solicitantes ainda aguardam a análise do pedido.