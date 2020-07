Briga por auxílio emergencial termina com duas pessoas esfaqueadas

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Duas pessoas foram esfaqueadas durante uma briga por auxílio emergencial. O caso aconteceu em Nobres, Mato Grosso.

De acordo com o Livre, uma das vítimas estava acompanhada e entrou em casa, se deparando com a irmã e o filho, suspeitos do crime. O homem começou a questioná-la sobre o dinheiro do auxílio, que ela teria feito no nome dele, mas recebido o dinheiro.

A discussão saiu de controle a mulher com o filho começou a agredir as duas vítimas com golpes de faca e fugiram em seguida. Apesar dos golpes, as vítimas estão fora de perigo.

O caso está sendo investigado pela polícia local.