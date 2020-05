Bolsonaro sanciona com vetos projeto que amplia auxílio emergencial

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (15), o projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro que amplia beneficiários do auxílio emergencial. A proposta já havia sido aprovada no senado.

Segundo o site Globo, na justificava para barrar as alterações, o governo disse que a proposta de lei feria o principio da isonomia por privilegiar algumas profissões em razão de outras.

Foram vetados, por exemplo, que homens solteiros chefes de família recebessem o dobro do benefício. O pagamento para profissões como motoristas de aplicativos e pescadores artesanais, também foram barrados.

Outra alteração importante foi sancionada por Bolsonaro: a liberação para que mães adolescentes, menores de 18 anos, possam receber o auxílio.

O Congresso pode manter ou derrubar a decisão de Bolsonaro.