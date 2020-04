Beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje o auxílio emergencial

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Beneficiários do Programa Bolsa Família começam a receber nesta quinta-feira (16) os R$ 600 do auxílio emergencial. O valor será liberado também, para mães de família e inscritos no CadÚnico que nasceram nos meses de maio, junho, jullho e agosto.

Para o Bolsa Família, o crédito do auxílio será liberado para quem cadastros cujo último dígito do NIS é igual a 1.Na sexta-feira, serão contemplados 1.359.786 beneficiários que tenham o último dígito do NIS igual a 2.

Os inscritos no CadÚnico e as mães vão receber por meio da poupança digital da Caixa.