O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial aos integrantes do Bolsa Família começará nesta quarta-feira (17). Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS final 1.

Os repasses de R$600 a R$1.800 obedecem ao calendário habitual do programa.

O calendário de pagamento para os demais cidadãos com direito ao benefício será divulgado em breve.