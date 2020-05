Beneficiários do auxílio emergencial podem ter que devolver dinheiro em 2021

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

O presidente Jair Bolsonaro aprovou uma alteração na lei de criação do auxílio emergencial que pode obrigar quem recebeu o dinheiro a devolvê-lo integralmente no ano de 2021.

De acordo com site Uol, a mudança proposta pelo Senado, foi sancionada pelo presidente e deve funcionar da seguinte forma:

Quem até o fim do ano de 2020 conseguir se recuperar financeiramente e atingir o teto de ganho anual de R$ 28.559,70, deve devolver todo o valor do auxílio que recebeu durante o período de crise.

A devolução também inclui as parcelas do auxílio recebido pelos dependentes que entram em sua declaração do imposto de renda.

Ou seja, se você recebeu três parcelas de R$ 600 do benefício, terá que devolver R$ 1.800. Se seu filho ou esposa também recebeu esse valor, você também terá que devolver o valor deles.

Ainda não foi definido como o dinheiro será devolvido ao Governo, mas a medida está sendo duramente criticada por advogados e especialistas em Direito Tributário.

Segundo eles, é ilógico e absurdo o contribuinte ter que pagar o Imposto de Renda e mais o valor integral do auxílio emergencial dele e dos dependentes.

Para os especialistas, o mais correto nesse caso seria o Governo aplicar a cobrança de imposto em cima das parcelas recebidas, o que obrigaria o beneficiado a devolver determinado percentual, mas não todo o valor.

Ele afirmam que ao cobrar todo valor liberado durante a pandemia, o presidente “transforma o auxílio em um empréstimo” e não em ajuda social.