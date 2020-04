Auxílio Emergencial: Saiba quem recebe nesta quarta-feira

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Um novo lote de pagamento do auxílio emergencial será liberado hoje (15) para 1.635.291 pessoas com data de nascimento em fevereiro, março e abril, que fazem parte do (Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal e mães chefes de famílias. Para elas, o pagamento será de duas cotas, ou seja, R$ 1.200.

Não é necessários que os beneficiados procurem às agências bancárias, pois o auxílio será depositado na poupança digital aberta especialmente para esse pagamento. O saque poderá ser feito a partir do dia 27 de abril, quando será escalonada a retirada para evitar aglomeração e propagação do novo Coronavírus.