Auxílio Emergencial e FGTS têm saques e transferências liberados neste sábado

Saques e transferências do Auxílio Emergencial e do saque emergencial de até R$ 1.045 do FGTS estão liberadas neste sábado (08). As agências da Caixa Econômica estarão abertas das 8h às 12h.

Os nascidos em abril e que estão nos lotes 1 a 5 já podem sacar e transferir a nova parcela do auxílio emergencial. Cerca de 3,8 milhões de pessoas são beneficiários do programa. As informações são do Sistema Globo.

Além disso, os trabalhadores nascidos em fevereiro, que tiveram o depósito de até R$ 1.045 do FGTS feito em poupança social digital do banco no último dia 6 de julho também podem fazer saques e transferências neste sábado.