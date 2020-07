Auxílio emergencial: aprovados após contestação podem começar a receber na semana que vem

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou que o pagamento para cerca de 800 mil pessoas consideradas elegíveis após terem contestado os resultados dos seus pedidos do Auxílio Emergencial pode começar a partir da próxima semana.

Estão nesse lote os pedidos realizados entre 23 de abril e 19 de julho.

Durante coletiva online nesta quarta-feira, Pedro Guimarães afirmou que a Caixa aguarda publicação do calendário pelo Ministério da Cidadania. Segundo ele, o pagamento também será feito de acordo com o mês de aniversário.

Sobre o atendimento para quem teve a conta bloqueada por indícios de fraudes, Guimarães explica que a ida presencial ao banco também segue calendário conforme mês de nascimento.

O presidente do Banco afirma ainda que quem nasceu nos cinco primeiros meses do ano já deve – se for informado da necessidade – se dirigir a uma agência da caixa.

A Caixa Econômica alerta que quem teve a conta bloqueada por inconsistência cadastral não precisa ir às agências.

Para desbloqueio, o usuário deve utilizar o Caixa Tem – que é o único meio reconhecido pela Caixa para troca de informações.

O aplicativo vai apresentar as orientações necessárias para o envio dos documentos.