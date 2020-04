Âncora da GloboNews, Maria Beltrão cai no choro ao falar sobre desespero pelo auxílio emergencial

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

A apresentadora da GloboNews, Maria Beltrão, não conseguiu segurar o choro ao falar sobre o desespero das pessoas pelo auxílio emergencial durante a pandemia do coronavírus, no Estúdio I desta terça-feira (28).

Após uma reportagem mostrando as filas que se formam todos os dias no entorno da Caixa Econômica Federal, de pessoas em busca do saque do auxílio anunciado há semanas, ela ficou com a voz trêmula e não conseguiu concluir o que iria falar:

"Essa aglomeração é a aglomeração da necessidade, né? É a aglomeração do desespero. É a aglomeração de quem precisa desesperadamente desse auxílio emergencial e não tá conseguindo ver essa luz no túnel. É um drama tremendo", disse.

Maria Beltrão chamou o link ao vivo de Brasília e acabou desabando no choro nesse meio-tempo, pedindo desculpas aos telespectadores.