Governo estuda criar auxílio-creche em novo programa social; confira o valor

Governo Federal está avaliando a possibilidade de criar um auxílio-creche no valor de R$ 250 para pessoas de baixa renda.

De acordo com o site Extra, o voucher seria um substituto do programa Bolsa Família e se chamaria Renda Brasil. A ideia custaria cerca de R$ 6 bilhões aos cofres públicos e renda viria de cortes em outras áreas da economia do país.

Contudo, a informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo MEC, que estaria analisando o projeto juntamente com a equipe econômica de Paulo Guedes.