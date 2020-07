Auxiliar de serviços gerais quase tem orelha arrancada pelo namorado durante agressão

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Uma mulher de 32 anos quase teve a orelha decepada com uma mordida ao ser agredida pelo namorado. O caso ocorreu no último domingo (12), no Espírito Santo.

A auxiliar de serviço gerais relatou que as agressões iniciaram após ele ter ingerido bebida alcoólica. “Ele tava com os amigos dele no bar bebendo e, quando ele chegou em casa, eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele começou a dizer que alguém falou que eu tinha traído ele. Ele começou a fazer as agressões. Eu não esperava. Dessa vez não teve nem discussão. Ele me deu muito soco, mordida, apertou meu pescoço", contou ela ao G1.

Ela conseguiu escapar e pediu ajuda dos familiares. A polícia foi acionado e o homem preso.