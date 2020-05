Dicas para poupar bateria do iPhone; Confira

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Poupar a bateria do iPhone é uma das maiores preocupações dos usuários do smartphone e ao contrário do que muitos pensam, a autonomia da carga não está relacionada com a tecnologia do aparelho, segundo explica o site UOL.

Assistir filmes, ouvir músicas ou utilizar o iPhone em atividades prolongadas pode descarregar mais rápido o aparelho. Mas, há formas para ajudar na autonomia da bateria, o site UOL listou algumas dicas;

1. Desative as funções de localização, airDrop, o modo de vibração e bluetooth

2. Não use fundos de tela dinâmica

3. Desative os dados móveis

4. Bloqueie a tela se não estiver utilizando o iPhone

5. Bloqueie o carregamento automático de fotografias para o iCloud