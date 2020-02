Seis sintomas que podem ajudar a detectar o autismo; Saiba mais

Identificar os sintomas em uma criança que apresenta o transtorno do espectro do autismo (TEA) não é uma tarefa fácil, mas, segundo o site UOL, alguns sinais são mais comuns e podem ajudar a detectar o transtorno.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o autismo é uma doença sem cura que afeta o sistema nervoso e tem a maior incidência no sexo masculino. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo tem o transtorno do espectro e as causas ainda são desconhecidas. Porém, estudos apontam que diversos fatores tornam uma criança mais propensa a ter o TEA, dentre os quais destacam-se fatores genéticos e ambientais.

1. Problemas com a comunicação verbal

Se verificar um atraso na fala além de certas idades, é importante procurar uma avaliação médica.

2. Desafios sociais

Dificuldades em expressar sentimentos aos seis meses de idade, pode ser que seja um sinal de autismo. O contato visual também pode ser difícil, afetando a capacidade de ler e interpretar as expressões faciais de outras pessoas.

3. Comportamentos repetitivos

Bater as mãos, balançar, saltar, organizar e reorganizar objetos e repetir sons, palavras ou frases são comportamentos repetitivos comuns, característicos do autismo.

4. Fortes preocupações ou obsessões

O interesse extremo e o conhecimento profundo de um assunto também podem ser sintomas de autismo.

5. Entender as coisas literalmente

As pessoas no espectro do autismo têm, geralmente, dificuldade em inferir ou entender conceitos e expressões abstratas.

6. Condições associadas

É frequente que pessoas com o transtorno também sejam diagnosticadas com outros distúrbios, como problemas gastrointestinais, convulsões, disfunção do sono, entre outros.