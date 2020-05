'As pessoas devem ser incluídas porque são humanas', diz criança com autismo durante 'Caldeirão do Huck'

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Durante o programa 'Caldeirão do Huck', exibido neste sábado (23), uma criança, com autismo, de apenas 12 anos, chamou atenção do público ao participar do quadro 'Pequenos Gênios' e falar sobre o autismo, doença pela qual sobre diariamente.

"As pessoas devem ser incluídas, porque são humanas", disse ele ao apresentador do programa.

Luciano ainda atendeu ao desejo do menino Davi, que queria ter uma televisão para ver desenho animado no quarto dele, o que também emocionou o público e a mãe do "pequeno gênio".