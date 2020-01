Saiba por que atiradores especiais passarão 5 dias matando 10 mil camelos

Cerca de 10 mil camelos serão sacrificados na Austrália. A motivação para a morte, segundo informações do Jornal Nacional, seria porque os animais, selvagens, estariam colocando a vida dos habitantes e motoristas em risco.

Ainda segundo a reportagem, os animais serão mortos nos territórios de APY (Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara), uma extensa área administrada por um governo local aborígene (AGL).

É a primeira operação deste tipo no local “Essas manadas em busca de água colocam em risco as comunidades aborígenes dos territórios e animais da APY”, explicou o comitê-executivo dos territórios da APY em um comunicado.

De acordo com o Estadão, o Ministério do Meio Ambiente estadual, que defende o sacrifício dos camelos, explicou que a seca também causou “sérios problemas no bem-estar dos animais”, já que muitos morreram de sede, ou ficaram feridos em confrontos ao competir por fontes de água.