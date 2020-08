Mulher é esmagada por baleias durante mergulho em tanque de evento

Uma jovem de 29 anos que aproveitava um mergulho com baleias-jubarte no último fim de semana, ficou gravemente feridas ao ser esmagada por elas durante a aventura no tanque de um evento.

O caso ocorreu na cidade de Exmouth na Austrália. Na ocasião os animais prensaram a vítima quebrando várias costelas dela, a mulher precisou ser resgatada pelos funcionários da atração e levada às pressas e deu entrada no hospital com um quadro de hemorragia interna.

Ela permanece internada e apesar de seu estado ser delicado, os médicos acreditam que ela deve se ser recuperar por completo em alguns meses. Os mergulhadores que acompanhavam a jovem no tanque também sofreram ferimentos leves, mas não precisaram ser hospitalizados.