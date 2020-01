Avião que combatia incêndios na Austrália cai e mata 3

Um avião C-130 Hercules, de propriedade canadense, caiu enquanto combatia incêndios em uma região montanhosa da Austrália nesta quinta-feira (23), matando os três tripulantes. As autoridades australianas ainda não sabem o que provocou a queda da aeronave.

"Tragicamente, parece não haver sobreviventes como resultado do acidente na área de Snowy Monaro", disse Shane Fitzsimmons, chefe dos serviços de bombeiros rurais do estado de New South Wales, no sudeste do país.

Segundo um site de notícias do Globo, um porta-voz da Autoridade de Segurança da Aviação Civil da Austrália disse que a aeronave entrou em um vale para derrubar o líquido usado no combate às chamas e não conseguiu subir.

"[A aeronave] impactou fortemente o solo e os relatos iniciais são de que houve uma grande bola de fogo em seguida. Não há nenhuma indicação, nesta fase, do que causou o acidente", comentou Fitzsimmons

Fitzsimmons disse ainda que o avião foi alugado pela empresa canadense de combate a incêndios Coulson Aviation, que tinha um segundo C-130 Hercules trabalhando na operação de incêndios florestais da Austrália.